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Общество

Псковские студенты приняли участие в открытом судебном заседании

Четверокурсники ПсковГУ в сопровождении доцента кафедры правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса Тамары Сергеевой посетили Псковский районный суд в рамках учебного семинара, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

В ходе занятия студенты выступили слушателями в открытом судебном заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении пяти граждан, обвиняемых в совершении краж на железнодорожном транспорте.

По окончании занятия с учащимися провели беседу на тему «Проблемы досудебного производства по уголовным делам, связанным с правилами сбора доказательств и последующего закрепления собранных доказательств». Спикерами выступили судья Псковского районного суда Екатерина Хатулева, преподаватель вуза Тамара Сергеева, а также заместитель Псковского транспортного прокурора Елизавета Кузьмина.

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