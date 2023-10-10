Псковские студенты приняли участие в открытом судебном заседании

18:26, 10 октября 2023, ПАИ

Четверокурсники ПсковГУ в сопровождении доцента кафедры правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса Тамары Сергеевой посетили Псковский районный суд в рамках учебного семинара, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В ходе занятия студенты выступили слушателями в открытом судебном заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении пяти граждан, обвиняемых в совершении краж на железнодорожном транспорте.

По окончании занятия с учащимися провели беседу на тему «Проблемы досудебного производства по уголовным делам, связанным с правилами сбора доказательств и последующего закрепления собранных доказательств». Спикерами выступили судья Псковского районного суда Екатерина Хатулева, преподаватель вуза Тамара Сергеева, а также заместитель Псковского транспортного прокурора Елизавета Кузьмина.