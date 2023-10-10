Маткапитал на первого ребёнка в 2024 году составит 631 тысячу рублей

19:22, 10 октября 2023, ПАИ

Сумма материнского капитала в 2024 году после индексации составит 631 тысячу рублей на первого ребёнка, на второго – 834 тысячи рублей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«Важным инструментом поддержки семей с детьми также является материнский капитал, в следующем году его получат более 1 млн семей. Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5 %, и сумма материнского капитала на первого ребёнка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребёнка – около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», – сказал Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России».