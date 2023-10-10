Студенты Псковского колледжа искусств приняли участие в фестивале «Другое искусство»

19:42, 10 октября 2023, ПАИ

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова приняли участие в фестивале людей с ограниченными возможностями «Другое искусство», сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Представители колледжа посетили мастер-классы преподавателей Российской государственной специализированной академии искусств по различным направлениям инклюзивной педагогики, которые прошли в колледже 6 октября.

Их провели старший преподаватель кафедры живописи и графики Мария Смахтина (изобразительное искусство), преподаватель по танцу и сценическому движению Ермек Жаслыков (хореография), профессор и декан театрального факультета Игорь Востров (театр), доцент и заведующая кафедрой пластической выразительности актёра Екатерина Мигицко (жестовое пение), доцент кафедры оперного пения Олеся Гринько (вокал), профессор и заведующая кафедрой инструментального исполнительства Юлия Антонова (фортепиано).

Непосредственное участие в мастер-классе по фортепиано приняла незрячая студентка второго курса специализации «этнохудожественное творчество» Ольга Александрова (преподаватель Надежда Садкова).

В рамках фестиваля «Другое искусство» прошёл показ спектакля «Большое Маленькое. Театр предмета» второго курса специализации «театральное творчество» под руководством мастера курса, преподавателя колледжа Анастасии Филонович.

На круглом столе «Инклюзивная культура: приоритеты и перспективы», который состоялся в библиотеке имени Курбатова 7 октября, преподаватель Ирина Галковская рассказала об опыте работы в области музыкальной инклюзии. Своё выступление она сопроводила фотографиями совместных проектов студентов колледжа и воспитанников Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области и интеграционных мастерских имени Шмидца.

Напомним, что фестиваль особенных людей «Другое искусство» прошёл в Пскове с 6 по 8 октября.

Фоторепортаж с закрытия фестиваля можно посмотреть по ссылке.