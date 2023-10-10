Псковичи приняли участие в витебской выставке-ярмарке «Восеньскi карагод»

20:27, 10 октября 2023, ПАИ

Псковская делегация впервые приняла участие в ежегодной выставке-ярмарке продукции учреждений образования Витебской области Белоруссии «Восеньскi карагод», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Псковичи привезли выставку продукции Псковского политехнического колледжа. Региональный центр опережающей профподготовки также представил информацию о профессиональных образовательных организациях Псковской области и организовал ряд встреч по вопросам сотрудничества.

В свою очередь, Витебский государственный индустриальный колледж, Витебский государственный индустриально-технологический колледж и Витебский государственный колледж лёгкой промышленности и технологий познакомили псковичей с преподавателями и мастерами производственного обучения.

В ходе встреч участники обсудили вопросы сотрудничества образовательных организаций среднего профессионального образования Псковской и Витебской областей и планы совместных мероприятий. В том числе было подписано соглашение о сотрудничестве между Псковским политехническим колледжем и Витебским государственным технологическим колледжем.