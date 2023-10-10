В Совете Федерации выступили против запрета телефонов в школах

20:47, 10 октября 2023, ПАИ

В официальном запрете на использование учениками телефонов в школе нет необходимости, это невозможно с точки зрения контроля, заявила РИА Новости замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

Ранее лидер франции партии «Новые люди» Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов.

«Если учитель сильный, то у него и так не будут пользоваться телефонами. А если запретить, например законодательно, то кто это будет контролировать? Если у учителя сидит 30 человек, он будет смотреть, что лежит у каждого ученика на коленках? И как наказывать?» – сказала Людмила Скаковская.

Сенатор подчеркнула, что законодательно ограничить использование телефонов «нереально».

«Официального запрета нет. Естественно, каждый учитель имеет свои требования, и, естественно, большая часть учителей не разрешает пользоваться телефонами без всяких официальных запретов», – отметила парламентарий.