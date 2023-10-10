Псковский Красный Крест запускает программу психологической помощи жителям Херсонщины
Региональное отделение Красного Креста запускает программу оказания дистанционной психологической помощи жителям Херсонской области, сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».
Помощь можно получить, обратившись в группу Красного Креста по Псковской области в соцсети «ВКонтакте» или написав сотруднику Красного Креста в Telegram @RKKPskov.
За психологической помощью можно обратиться, если вы попали в трудную жизненную ситуацию, переживаете кризис, справляетесь с утратой или стрессом или попали в ситуацию, в которой не можете самостоятельно найти приемлемого для себя решения.
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