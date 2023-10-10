Псковский Красный Крест запускает программу психологической помощи жителям Херсонщины

21:10, 10 октября 2023, ПАИ

Региональное отделение Красного Креста запускает программу оказания дистанционной психологической помощи жителям Херсонской области, сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

Помощь можно получить, обратившись в группу Красного Креста по Псковской области в соцсети «ВКонтакте» или написав сотруднику Красного Креста в Telegram @RKKPskov.

За психологической помощью можно обратиться, если вы попали в трудную жизненную ситуацию, переживаете кризис, справляетесь с утратой или стрессом или попали в ситуацию, в которой не можете самостоятельно найти приемлемого для себя решения.