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Общество

Газета «Псковская провинция» вошла в шорт-лист конкурса «СМИротворец» по СЗФО

Издание «Псковская провинция», которое входит в состав государственного медиахолдинга Псковской области, вошло в шорт-лист окружного этапа по СЗФО Всероссийского конкурса «СМИротворец», который опубликован на официальном сайте конкурса.

«Псковская провинция» вошла в шорт-лист в номинации «Наставники и традиции» с авторским материалом Галины Висковой «Костюм как призвание» от августа 2022 года.

Всего в шорт-лист вошло 33 СМИ из всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.

«Северо-Запад – традиционно сильный регион в плане журналистики. Причём если ещё несколько лет назад коллеги в основном снимали и рассказывали о северной экзотике – коренных малочисленных народах округа, то сейчас всё больше внимания уделяется красоте и традициям Русского Севера», – отметила руководитель оргкомитета «СМИротворца», президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Награждение лауреатов конкурса «СМИротворец-Северо-Запад» состоится в «столице Русского Севера» Архангельске 31 октября.

СМИ, занявшие первое место, автоматически попадут в шорт-лист федерального конкурса.

Напомним, что ХV Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

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