Интерактивная программа «Старая крепость» пройдёт в Псковском музее
Сборная интерактивная программа «Старая крепость» пройдёт в Псковском музее-заповеднике 14 октября в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.
В ходе программы жители и гости города смогут узнать секреты одной из самых древних крепостей России – Псковского кремля, отмечают в музее. Участники вместе со стрельцом пройдут по крепостной стене, посетят Власьевскую башню и узнают о конструкции и назначении этих укреплений. Под руководством стрельца участники, экипированные деревянными копьями, мечами и щитами, поучаствуют в боевом построении и познакомятся с его особенностями.
Место встречи: информационный центр музея на улице Кремль, 4.
Обязательна предварительная запись по телефону (8 8112) 72-45-74.
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