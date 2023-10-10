Интерактивная программа «Старая крепость» пройдёт в Псковском музее

22:23, 10 октября 2023, ПАИ

Сборная интерактивная программа «Старая крепость» пройдёт в Псковском музее-заповеднике 14 октября в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

В ходе программы жители и гости города смогут узнать секреты одной из самых древних крепостей России – Псковского кремля, отмечают в музее. Участники вместе со стрельцом пройдут по крепостной стене, посетят Власьевскую башню и узнают о конструкции и назначении этих укреплений. Под руководством стрельца участники, экипированные деревянными копьями, мечами и щитами, поучаствуют в боевом построении и познакомятся с его особенностями.

Место встречи: информационный центр музея на улице Кремль, 4.

Обязательна предварительная запись по телефону (8 8112) 72-45-74.