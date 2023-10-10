Эксперт назвал наиболее популярные жанры книг в России

22:56, 10 октября 2023, ПАИ

Основатель литературного агентства по написанию книг Writer’s Way Александр Корнев рассказал, книги каких жанров лучше всего продаются в России, пишет газета «Известия».

По мнению специалиста, на рынке в 2023 году лидируют жанры «романтическое фэнтези» и «детектив», причём они остаются на пике уже в течение долгого времени. Затем в рейтинге популярности следует фантастика, включающая массу направлений.

Александр Корнев также отметил, что в литературе нет претендентов на роль нового «Гарри Поттера», которого «никто даже близко не побил по объёму, по постоянству продаж». По словам эксперта, серия долгие годы остаётся вне конкуренции, так как она по-особенному выстроена. «В «Гарри Поттере» автор сумела выстроить структуру так, кстати, мне кажется, что она не специально это сделала, что читатель рос вместе с главным героем. Пока что ни в одной аналоговой истории не удалось это повторить и даже приблизиться», – объяснил Корнев.