Подростки до смерти избили мужчину около торгового центра в Москве

23:20, 10 октября 2023, ПАИ

36-летнего Николая Мищенко убили около торгового центра «Афимолл Сити» в Москве, сообщается в Telegram-канале «112».

Мужчина после драки с подростками скончался из-за черепно-мозговой травмы.

Из-за чего именно произошёл конфликт, неизвестно. По словам друзей погибшего, Владислава и Виктории, они вместе с ним ждали такси, после чего ненадолго отошли, а когда вернулись, Николай уже дрался с незнакомцами. Владислав прибежал другу на помощь, но двое парней нанесли им удар в висок. Николай упал, после чего молодые люди скрылись с места происшествия.

Когда приехала скорая, Николай ещё был жив, но спасти его не удалось.

На месте работают оперативные службы. Подростков до сих пор ищут.