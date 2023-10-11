Число книжных магазинов снизилось на треть в России

07:24, 11 октября 2023, ПАИ

Число книжных магазинов в России упало на треть за период с января 2020 года по октябрь 2023 года, сократилось на 16% и число издательств, сообщает агентство «Прайм».

Уточняется, что за это время количество ликвидаций в 4 раза превысило число регистраций: с рынка ушли около 4 тысяч магазинов, а открыли бизнес менее тысячи.

«Эксперты … изучили динамику российского книжного бизнеса с января 2020 года по октябрь 2023 года. За это время количество книжных магазинов упало с 8,3 тысячи до 5,3 тысячи. Больше всего закрытий произошло в 2020-2021 годах: в это время ежемесячно закрывались около сотни компаний. А в декабре 2020-январе 2021 с рынка ушли сразу 482 организации», — говорится в исследовании.

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Так, наибольшее количество книжных на октябрь 2023 года расположилось в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В столице этим бизнесом занимаются более 500 компаний, в Подмосковье и Петербурге — около 300. Замыкают топ Краснодарский край (238 магазинов) и Свердловская область (192). При этом активнее всего такие объекты открываются в Донецкой области — сейчас их там 35, в то время как в январе 2020 года не было ни одного.

В свою очередь меньше всего таких магазинов в Херсонской области — одна организация, Ненецком автономном округе и Тыве, где их по две. Чуть больше книжных на Байконуре и в Запорожской области (3 и 4 соответственно).

«За рассматриваемый период, с января 2020 года по октябрь 2023 года, количество книжных издательств сократилось с 4,7 тысячи до 3,9 тысячи. Что касается регистраций и ликвидаций, то закрытия практически вдвое превысили открытия: 1,8 тысячи против 989», — добавляется в исследовании.

