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Происшествия

Скорая с 5-месячным ребёнком попала в ДТП в Великих Луках 

Машина скорой помощи, перевозившая 5-месячного ребенка, попала в ДТП в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по здравоохранению Псковской области

ДТП произошло из-за того, что водитель «Тойоты» не пропустил проезжавшую перекрёсток машину скорой помощи.

Скорая везла 5-месячного ребёнка с ожогами, он не пострадал и был доставлен второй бригадой скорой медицинской помощи в Великолукскую межрайонную больницу. 

Сотрудники скорой помощи получили ушибы и были доставлены в приемное отделение. Водитель «Тойоты» за медицинской помощью не обращался.
 

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