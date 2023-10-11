Скорая с 5-месячным ребёнком попала в ДТП в Великих Луках

08:48, 11 октября 2023, ПАИ

Машина скорой помощи, перевозившая 5-месячного ребенка, попала в ДТП в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

ДТП произошло из-за того, что водитель «Тойоты» не пропустил проезжавшую перекрёсток машину скорой помощи.

Скорая везла 5-месячного ребёнка с ожогами, он не пострадал и был доставлен второй бригадой скорой медицинской помощи в Великолукскую межрайонную больницу.

Сотрудники скорой помощи получили ушибы и были доставлены в приемное отделение. Водитель «Тойоты» за медицинской помощью не обращался.

