Псковский военно-патриотический клуб «Постовец» привёз награды из Петербурга

10:42, 11 октября 2023, ПАИ

Команда Псковского военно-патриотического клуба «Постовец» привезла награды с ежегодного Всероссийского слёта активистов движения «Пост № 1», который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Слёт собрал 89 команд из 47 регионов России и Белоруссии.

Обучающиеся поучаствовали в соревнованиях по заступлению на «Пост №1», сборке-разборке макета автомата, военизированной эстафете, физподготовке. В командном зачёте псковичи заняли десятое место. Команда Псковского военно-патриотического клуба «Постовец» завоевала золото в командном зачёте конкурса «Знатоки Калашникова», серебро – в командном зачёте этапа военно-спортивной эстафеты и две бронзы – в командном зачёте этапа «Споёмте, друзья» и Варвара Мудрагель в личном зачёте этапа «Быстрее, выше, сильнее!».