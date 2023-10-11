Великолучанка заколола пьяного мужчину ножом во время ссоры

10:32, 11 октября 2023, ПАИ

Жительница Великолукского района заколола ножом пьяного мужчину во время бытовой ссоры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











10 октября в одном из домов в деревне Ильино Великолукского района произошёл бытовой конфликт.

По предварительным данным, 40-летняя женщина нанесла колото-резаные раны 43-летнему нетрезвому мужчине.

В результате конфликта мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

Проводится проверка.