Великолучанка заколола пьяного мужчину ножом во время ссоры
Жительница Великолукского района заколола ножом пьяного мужчину во время бытовой ссоры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
10 октября в одном из домов в деревне Ильино Великолукского района произошёл бытовой конфликт.
По предварительным данным, 40-летняя женщина нанесла колото-резаные раны 43-летнему нетрезвому мужчине.
В результате конфликта мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.
Проводится проверка.
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