Чемпионат по быстрым шахматам пройдёт в Пскове

10:36, 11 октября 2023, ПАИ

Чемпионат по быстрым шахматам пройдёт в Пскове в клубе «Бригантина» 13 и 14 октября. Об этом сообщается в группе шахматного клуба «Анлим» в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены проведут девять туров по швейцарской системе. Контроль времени в каждой партии составит десять минут с добавлением пяти секунд на каждый ход.

На церемонии награждения призы вручат призёрам турнира, а также спортсменам в номинациях «Лучший результат среди ветеранов», «Лучший результат среди юниоров» и «Лучший результат среди женщин».

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