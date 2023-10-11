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Спорт

Чемпионат по быстрым шахматам пройдёт в Пскове

Чемпионат по быстрым шахматам пройдёт в Пскове в клубе «Бригантина» 13 и 14 октября. Об этом сообщается в группе шахматного клуба «Анлим» в соцсети «ВКонтакте».

​Чемпионат по быстрым шахматам пройдёт в Пскове. Фото ПАИ

Спортсмены проведут девять туров по швейцарской системе. Контроль времени в каждой партии составит десять минут с добавлением пяти секунд на каждый ход.

На церемонии награждения призы вручат призёрам турнира, а также спортсменам в номинациях «Лучший результат среди ветеранов», «Лучший результат среди юниоров» и «Лучший результат среди женщин».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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