Псковские паралимпийцы взяли награды на фестивале в Сочи

11:40, 11 октября 2023, ПАИ

Псковские паралимпийцы взяли награды на южном фестивале адаптивных видов спорта «Маргуша», который проходит с 9 по 13 октября в Сочи. Об этом сообщается в группе конно-спортивного клуба «Родина» в соцсети «ВКонтакте».

Спортсменам удалось завоевать награды в тестах по выездке. Дарья Русяева стала победителем. Иван Пятериков и Ангелина Львова получили серебряные награды.

«Завтра набираемся сил, чтобы в четверг принять участие в командной эстафете. В свободное от соревнований время не скучали, пробовали свои силы в дартсе и лазерном биатлоне», – говорится в сообщении.

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