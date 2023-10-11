Порядка семи миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

11:42, 11 октября 2023, ПАИ

Около семи миллионов рублей передали жители Пскова, Великих Лук, Великолукского, Палкинского, Красногородского и Опочецкого районов мошенникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона позвонили неизвестные злоумышленники и с помощью разных уловок завладели их деньгами.

В частности, звонившие сообщили некоторым пожилым собеседникам, что их родственники якобы за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. Мошенники предложили решить возникшие проблемы путем финансовых вложений. Пенсионеры поддались на это ухищрение и отдали деньги прибывшим к ним курьерам.

Других своих жертв злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. Кроме того, они предложили «искателям быстрых денег» дополнительный заработок на интернет-бирже. А некоторые горожане безуспешно искали в интернете возможности получения интимных услуг, однако для них это закончилось серьезными финансовыми потерями.

«Не обошлось и без ставшего очень распространенным способа мошенничества, когда граждан лишают сбережений под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов. Отмечаются также тревожные факты неправомерного доступа нечистых на руку лиц к личным кабинетам пользователей сайта госуслуг», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге жители Псковской области потеряли в общей сложности около семи миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.