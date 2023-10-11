Размер максимальных больничных выплат вдвое увеличится к 2025 году

12:00, 11 октября 2023, ПАИ

Максимальные больничные выплаты в два раза вырастут к 2025 году. Они увеличатся до 172 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«Размер максимального пособия по больничному листу увеличится в два раза. В 2023 году максимальный размер был 83 тысячи рублей, в 2025 году он достигнет 172 тысячи рублей», – заявил он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.