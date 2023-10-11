Представители власти Псковской области присоединились к акции в поддержку донорства

13:24, 11 октября 2023, ПАИ

В Псковской области проходит Всероссийская акция «Давай вступай», посвящённая популяризации донорства костного мозга. Представители правительства области и исполнительных органов региона присоединились к акции в поддержку донорства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

У региональной станции переливания крови в Пскове сегодня утром, 11 октября, собрались жители города, чтобы сдать биологический образец крови для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Принять участие в акции пришли сотрудники предприятий и организаций, представители силовых структур, студенты. В числе неравнодушных и представители правительства Псковской области и исполнительных органов региона.

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов уже не в первый раз становится донором крови. Узнав об акции, он сразу принял решение в ней участвовать: «Это долг любого современного здравомыслящего человека, потому что это реальная возможность помочь людям. В данном случае мы говорим о донорстве костного мозга. Речь идёт в том числе о помощи больным детям. Это священная обязанность любого человека».

Кровь для занесения данных в Федеральный регистр доноров костного мозга сдал и врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. «Это одно из тех решений, которое должен для себя принять каждый. Это малый вклад, который может внести каждый из нас в то, чтобы сограждане были здоровы. Каждому знакомому, коллеге порекомендую сделать столь важный шаг. А всем, кто борется с такой серьезной болезнью, как лейкоз, желаю стойкости. Непременно все будет хорошо», – отметил Андрей Ермаков.

Еще одним донором акции стал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, который на станцию переливания крови пришел вместе с коллегами из комитета. «Рассчитываем, что это кому-то поможет в сложной ситуации», – прокомментировал Андрей Михеев.

В поддержку акции в Пскове также стартовал забег по городским достопримечательностям Пскова протяженностью в 42 километра. Его возглавил амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров.

Приём крови в рамках акции «Давай вступай» продлится до 14:00.

Организаторы уверены, что мероприятие позволит пополнить Федеральный регистр доноров костного мозга. Сегодня в Псковской области проживает всего порядка 120 граждан, состоящих в нём.

Затем акция продолжится в Псковском государственном университете. Там пройдет интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор костного мозга». Перед слушателями выступит спикер от Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Наталья Малышева.

Проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», Общероссийской организации «Российский Красный Крест».