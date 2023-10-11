Псковские курсанты помогают зоозащитникам в приюте «Шанс»
Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России помогли зоозащитникам с выгулом и кормлением собак. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
«Выезды в приют для животных планируются регулярные. Четвероногих необходимо кормить, менять им воду, а можно просто прийти и погулять с собаками. Следующий выезд в приют будет в конце октября», – отметила председатель волонтерского направления совета обучающихся Ирина Милица.
Напомним, что «Шанс» – зоозащитная организация, которая была основана в 2014 году с целью решения проблемы безнадзорных животных. Проект существует за счёт помощи неравнодушных людей, обеспокоенных судьбой питомцев, а также волонтёров, ветеринаров и благотворителей.
Все социальные положения народной программы «Единой России» вошли в проект нового бюджета
Порядка 30 юридических лиц Псковской области обращаются в «Экопром» для заключения договора ежемесячно
Сергей Грахов объяснил, почему не все дома в Куньинском районе подключены к отоплению
Новый этап расселения аварийных домов в Псковской области коснётся почти 1800 человек