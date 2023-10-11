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Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в марафоне донорства костного мозга

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области присоединились к Всероссийскому марафону донорства «Давай вступай», который прошёл на станции переливания крови в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомств.

Псковские росгвардейцы приняли участие в марафоне донорства костного мозга. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы сдали биологический образец для генетического анализа для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра, оператором которого является ФМБА России, а также к Всемирному дню донора костного мозга.

Цель марафона – привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.

Проект реализуется при поддержке координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, Национального фонда развития здравоохранения, Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», общероссийской организации «Российский Красный Крест».

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Псковские росгвардейцы приняли участие в марафоне донорства костного мозга

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