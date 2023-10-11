Более 150 студентов написали экономический диктант в ПсковГУ

15:17, 11 октября 2023, ПАИ

Образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» прошла в ПсковГУ. Её тема в этом году: «Сильная экономика – процветающая Россия!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В этом году в акции приняли участие несколько региональных площадок. На базе ПсковГУ диктант написали более 150 студентов.

«Главная цель экономического диктанта – просветительская: вызвать интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений», – пояснили в пресс-службе.

Задания экономического диктанта 2023 года традиционно составлены для двух категорий участников: учащихся 9-11 классов среднего общего и профессионального образования, а также студентов вузов и всех желающих. Экономический диктант посвящён вопросам экономической истории России, памятным историко-экономическим датам, а также основным современным экономическим процессам и практическим вопросам экономической жизни.

В число заданий Всероссийского экономического диктанта 2023 года включены вопросы, отобранные методической комиссией акции по итогам конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта – 2023», который проводится среди студентов вузов. В прошлом году было получено более 300 вопросов, восемь из которых были включены в перечень вопросов экономического диктанта этого года.

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Всем написавшим экономический диктант выдаётся сертификат участника акции. Участники, набравшие 90 баллов и более, награждаются дипломом победителя Всероссийского экономического диктанта. Победители экономического диктанта приглашаются на Фестиваль экономической науки и другие проекты и мероприятия Всероссийского экономического общества.

Ежегодно по результатам Всероссийского экономического диктанта составляется аналитический отчёт, по которому можно судить об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам России. Кроме этого, разрабатываются практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании.