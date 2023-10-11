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Культура

Экскурсии по «Покровскому углу» проведут в Пскове

Псковский музей-заповедник приглашает на сборную экскурсию по музейному комплексу «Покровский угол», которая состоится в субботу, 14 октября, в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Экскурсии по «Покровскому углу» проведут в Пскове. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Сердцем комплекса является Покровская башня – самая мощная башня Псковской крепости. Участники экскурсии узнают, как разворачивались драматические события штурма города войсками короля Стефана Батория в сентябре 1581 года и каким образом псковичам удалось остановить врага», – отметили сотрудники музея.

Посетители также познакомятся с историей и архитектурой храма Покрова и Рождества от Пролома, включённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был воздвигнут в память о жертвах тяжёлой осады.

В ходе экскурсии будет затронута и тема реставрации комплекса в послевоенные годы, которая вновь вдохнула жизнь в «Покровский угол».

Место встречи: Покровская башня (улица Свердлова, 3). Дополнительная информация и запись на экскурсию по телефону (8 811) 233-13-90 (доб.1).

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