Экскурсии по «Покровскому углу» проведут в Пскове

15:55, 11 октября 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает на сборную экскурсию по музейному комплексу «Покровский угол», которая состоится в субботу, 14 октября, в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Сердцем комплекса является Покровская башня – самая мощная башня Псковской крепости. Участники экскурсии узнают, как разворачивались драматические события штурма города войсками короля Стефана Батория в сентябре 1581 года и каким образом псковичам удалось остановить врага», – отметили сотрудники музея.

Посетители также познакомятся с историей и архитектурой храма Покрова и Рождества от Пролома, включённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был воздвигнут в память о жертвах тяжёлой осады.

В ходе экскурсии будет затронута и тема реставрации комплекса в послевоенные годы, которая вновь вдохнула жизнь в «Покровский угол».

Место встречи: Покровская башня (улица Свердлова, 3). Дополнительная информация и запись на экскурсию по телефону (8 811) 233-13-90 (доб.1).