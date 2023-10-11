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Спорт

Этап школьной киберспортивной лиги пройдёт в Псковской области

Региональный этап школьной киберспортивной лиги пройдёт в Псковской области в онлайн-формате до 30 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Этап школьной киберспортивной лиги пройдёт в Псковской области. Фото ПАИ

Между собой посоревнуются участники из Псковской области, которые разыграют одну квоту на зональный этап. Уже на нём команды поборются за шанс выступить на всероссийском этапе. Победителей и призёров соревнований наградят кубком Федерации компьютерного спорта России.

Участники смогут посоревноваться в командной дисциплине Dota 2 либо в личных состязаниях: «Мир танков», шахматы, тетрис, поиск в интернете на время.

Выступать разрешено только за своё учебное заведение и участвовать в одном виде программы.

Регистрация на соревнования продлится до 17:00 23 октября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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