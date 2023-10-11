Этап школьной киберспортивной лиги пройдёт в Псковской области

15:47, 11 октября 2023, ПАИ

Региональный этап школьной киберспортивной лиги пройдёт в Псковской области в онлайн-формате до 30 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Между собой посоревнуются участники из Псковской области, которые разыграют одну квоту на зональный этап. Уже на нём команды поборются за шанс выступить на всероссийском этапе. Победителей и призёров соревнований наградят кубком Федерации компьютерного спорта России.

Участники смогут посоревноваться в командной дисциплине Dota 2 либо в личных состязаниях: «Мир танков», шахматы, тетрис, поиск в интернете на время.

Выступать разрешено только за своё учебное заведение и участвовать в одном виде программы.

Регистрация на соревнования продлится до 17:00 23 октября.

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