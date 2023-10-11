Подведены итоги первенства Псковской области по баскетболу

15:35, 11 октября 2023, ПАИ

Подведены итоги первенства Псковской области по баскетболу, которое проходило в Пскове в спортшколе «Барс» 9 и 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Участниками соревнований стали 12 команд юношей и девушек 2007-2008 годов рождения.

Первое место среди юношей заняли спортсмены из Великих Лук. Серебро досталось псковичам. Замкнули стройку лидеров баскетболисты из Новосокольников.

Среди девушек чемпионами стали баскетболистки Локни. Серебро и бронзу, как и у юношей, заполучили спортсменки из Пскова и Новосокольников.

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