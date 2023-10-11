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Общество

Реверсивное движение введут на участке трассы Санкт-Петербург – Псков

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Ленинградской области введут ограничение пропускной способности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 12 октября по 15 ноября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 километров в час. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Рабочие установят временные дорожные знаки, светофоры, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также смонтируют световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной дороги Р-23 с 62-го по 70-й километр в Гатчинском районе Ленинградской области между селом Никольское Большеколпанского сельского поселения и деревней Старое Поддубье Рождественского сельского поселения», – уточнил Илья Пузыревский.

В пресс-службе также отметили, что сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.         

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