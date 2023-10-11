Спасатели нашли потерявшегося в печорском лесу грибника менее чем за сутки

15:41, 11 октября 2023, ПАИ

Менее чем за сутки вывели спасатели заблудившегося в печорском лесу мужчину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





74-летний мужчина потерялся в лесу вблизи деревни Борщевицы Печорского района.

В результате поисковых мероприятий поисково-спасательный отряд Пскова нашёл пенсионера.

В медицинской помощи он не нуждается.