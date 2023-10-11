До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 12 октября

15:48, 11 октября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Ночью обещают умеренные дожди, днём местами небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, днём местами порывистый.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.