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Ежегодный памятный турнир по футболу проходит в Великих Луках

Ежегодный детский турнир по футболу памяти учителя физической культуры школы № 10 футболиста Михаила Хренова проходит в Великих Луках на острове Дятлинка с 9 по 16 октября. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на футбольный клуб «Луки-Энергия».

Ежегодный памятный турнир по футболу проходит в Великих Луках. Фото: группа футбольного клуба «Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте»

В церемонии открытия турнира приняли участие футболисты споршколы «Экспресс» Степан Глебов и Глеб Игнатьев. Они отметили, что когда-то тоже принимали участие в этом турнире и пожелали командам красивой игры, победы и удачи.

В турнире принимают участие 11 команд мальчиков, которых поделили на две группы, а также четыре команды девочек.

Соревнования проходят в два этапа. Первый этап уже завершён. По его итогам определились участники стадии плей-офф, которая начнётся 16 октября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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