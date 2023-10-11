Стало известно, когда Псков украсят к Новому году

16:50, 11 октября 2023, ПАИ

Псков украсят к Новому году до 15 декабря 2023 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно контракту, подрядчик сам заберёт новогодние украшения со склада, после чего установит их, проверив работоспособность. Также сотрудники подрядной организации должны будут ежедневно проверять состояние иллюминации и в случае поломки за сутки устранять выявленные повреждения.

В этом году Псков снова украсят «тающие сосульки», светодиодная карета, акриловая фигура оленя. В Детском парке установят светодиодную ёлку, арку и оленя, Ольгинский мост украсят светодиодной гирляндой. Демонтаж новогодней иллюминации должен быть окончен в срок до 25 января 2024 года. При этом администрация города оставила за собой право перенести работы на иные сроки.

На украшение города и демонтаж новогодних украшений из бюджета города было выделено 5 млн рублей. В настоящее время определение подрядчика уже завершено: им стал предприниматель, запросивший за свою работу 3,4 млн рублей.

Также к Новому году Псков украсят новой светодиодной иллюминацией. Напомним, в 2020 году в Пскове проходило голосование за новые новогодние украшения города. Жителям предложили выбрать световое оформление десяти локаций, среди которых было два моста, три парка, один сквер и три общественных пространства. Над единственной пешеходной улицей Пскова местные жители больше всего хотели видеть светодиодную гирлянду «Сетка».