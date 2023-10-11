Благоустройство микрорайона Звёздный обсудил Дмитрий Барабанов с местными жителями
В рамках приёма граждан депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов провёл личную встречу с жителями микрорайона Звёздный. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.
На встрече обсудили вопрос об обслуживании участка улицы Инженерной от пересечения с улицей Юности в сторону улицы Линейной. «Данный участок ещё не передан на баланс городу. Следовательно, за ним не закреплена подрядная организация по уборке. Посодействую в решении данного вопроса», - заявил депутат.
Также обсуждалась возможность установки знака «Проезд запрещен» между домами 108/62 и 110 на улице Инженерной, перспективы развития и дальнейшее благоустройство микрорайона.
Все социальные положения народной программы «Единой России» вошли в проект нового бюджета
Порядка 30 юридических лиц Псковской области обращаются в «Экопром» для заключения договора ежемесячно
Сергей Грахов объяснил, почему не все дома в Куньинском районе подключены к отоплению
Новый этап расселения аварийных домов в Псковской области коснётся почти 1800 человек