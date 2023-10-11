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Общество

В Псковской области открыт единый счет для перечисления средств в поддержку военных в зоне СВО

В Псковской области действует единый расчетный счет, на который можно перечислить деньги на поддержку военных и мобилизованных в зоне СВО, беженцам, а также жителям новых регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала руководитель Центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.

«Все, кто желает внести вклад в поддержку наших ребят, может перевести денежные средства с указанием, если кто-то хочет адресно, хочет на дивизию, на 234-й полк, на 104-й, либо это мобилизованным, либо же мирному населению можно - указать благотворительное пожертвование для военнослужащих того-то или того-то полка, воинской части либо же для мирного населения, беженцев. Но обязательно необходимо указывать, что это благотворительное пожертвование – не забывать об этом», – отметила Алеся Михачева.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ:

СБЕРБАНК
ИНН: 6027207388                                 
КПП: 602701001   
ОГРН/ОГРНИП: 1226000000819  
Расчётный счёт: 40703810851000000164
Банк: ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СБЕРБАНК
БИК банка: 045805602            
Корр. счёт банка: 30101810300000000602


АЛЬФА-БАНК
ИНН: 6027207388
КПП: 602701001
ОГРН/ОГРНИП: 1226000000819
Расчетный счёт: 40703810232380000134
Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК банка: 044030786
Корр. счёт банка: 30101810600000000786

Напомним, Ресурсный центр добровольчества Псковской области осуществляет сбор и доставку гуманитарной помощи для местного населения, а также участников СВО. Как отправить посылку на фронт или перевести денежное пожертвование по реквизитам, можно узнать на странице сообщества «ВКонтакте» https://work.vk.com/dobro_60. 

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