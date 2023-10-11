В Псковской области открыт единый счет для перечисления средств в поддержку военных в зоне СВО

17:41, 11 октября 2023, ПАИ

В Псковской области действует единый расчетный счет, на который можно перечислить деньги на поддержку военных и мобилизованных в зоне СВО, беженцам, а также жителям новых регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала руководитель Центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.

«Все, кто желает внести вклад в поддержку наших ребят, может перевести денежные средства с указанием, если кто-то хочет адресно, хочет на дивизию, на 234-й полк, на 104-й, либо это мобилизованным, либо же мирному населению можно - указать благотворительное пожертвование для военнослужащих того-то или того-то полка, воинской части либо же для мирного населения, беженцев. Но обязательно необходимо указывать, что это благотворительное пожертвование – не забывать об этом», – отметила Алеся Михачева.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ:

СБЕРБАНК

ИНН: 6027207388

КПП: 602701001

ОГРН/ОГРНИП: 1226000000819

Расчётный счёт: 40703810851000000164

Банк: ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СБЕРБАНК

БИК банка: 045805602

Корр. счёт банка: 30101810300000000602



АЛЬФА-БАНК

ИНН: 6027207388

КПП: 602701001

ОГРН/ОГРНИП: 1226000000819

Расчетный счёт: 40703810232380000134

Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК банка: 044030786

Корр. счёт банка: 30101810600000000786

Напомним, Ресурсный центр добровольчества Псковской области осуществляет сбор и доставку гуманитарной помощи для местного населения, а также участников СВО. Как отправить посылку на фронт или перевести денежное пожертвование по реквизитам, можно узнать на странице сообщества «ВКонтакте» https://work.vk.com/dobro_60.