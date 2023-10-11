Дима Билан попал в больницу

17:19, 11 октября 2023, ПАИ

Артист Дима Билан заболел и сейчас находится в больнице. Об этом сообщается в группе артиста в соцсети «ВКонтакте».

«Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске перенесли на другие даты из-за болезни музыканта. Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются», – сообщили в группе.

Артист написал, что концерты отменены из-за затянувшегося бронхита. Сейчас он находится под наблюдением пульманолога. Он отметил, что переезды и перелёты могут сильно усугубить ситуацию, и чтобы не рисковать, артист вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку.

Дима Билан подчеркнул, что концерты в других городах, начиная с 30 октября, остаются в силе.