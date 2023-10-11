Кибердеревня: система роботизированного доения внедрена на одной из ферм Псковской области

17:28, 11 октября 2023, ПАИ

Ферма роботизированного доения открылась в деревне Ажово Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Идея реализована ООО «ПсковАгроИнвест» в рамках инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса на 1920 голов коров и 2086 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород.

Один корпус фермы вмещает четыре группы молочных коров по 150 голов. Доение в каждой группе осуществляют два робота. Производительность комплекса — до 30 тонн сырого молока в сутки.

Новые объекты помогут обеспечить стабильность бесперебойной деятельности крупного агрокомплекса.

В проект инвестировано более 3 млрд рублей. Всего здесь планируется создать более 70 новых рабочих мест.