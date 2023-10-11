ПсковГУ предлагает льготным категориям граждан бесплатно подготовиться к ЕГЭ

18:20, 11 октября 2023, ПАИ

Псковский государственный университет вошёл в перечень вузов, которые организуют подготовку льготных категорий граждан к сдаче ЕГЭ за счёт ассигнований федерального бюджета в 2023–2024 годах. Соответствующие документы опубликованы Министерством науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В связи с этим вуз предлагает псковичам пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах ЕГЭ.

Право на приём имеют:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;

граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба;

другие категории граждан из числа указанных в части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону (+7 8112) 20-16-99 (доб. 487) или по электронной почте prep@pskgu.ru.