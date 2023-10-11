Сотрудники Псковского УФСИН присоединились к акции в поддержку донорства костного мозга

18:45, 11 октября 2023, ПАИ

Сотрудники Псковской уголовно-исполнительной инспекции присоединились к Всероссийскому марафону донорства «Давай вступай», который прошёл на станции переливания крови в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники сдали биологические образцы для генетического анализа для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Спортивную часть мероприятия – беговой марафон длиной более 40 километров с амбассадором донорства и инициатором всероссийской акции Артёмом Алискеровым – пробежал старший инженер отделения инженерно-технического обеспечения, связи, информатизации и вооружения УФСИН Алексей Иванов.

По мнению сотрудников – участников акции, способов оказания помощи людям очень много, главное – сделать личный выбор, позволяющий спасти жизни людей и повысить их шансы на выздоровление, не бояться быть полезным и действовать.

Напомним, что акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра, оператором которого является ФМБА России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга.

Цель марафона – привлечь молодых, активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству во всей стране.

Проект реализуется при поддержке координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, Национального фонда развития здравоохранения, Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги при участии всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», общероссийской организации «Российский Красный Крест».

Фоторепортаж с акции в поддержку донорства в Пскове можно посмотреть по ссылке.