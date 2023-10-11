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Общество

Опубликована программа областного экологического слёта «ПсковЭко»

Экологический слёт «ПсковЭко» пройдёт в рамках реализации экологического проекта «ЭкоМЦ» в «Точке кипения» ПсковГУ 20 октября. Программу мероприятия опубликовали в группе Псковского городского молодёжного центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Мероприятие позволит молодёжи Пскова и Псковской области получить новые знания в сфере защиты окружающей среды, познакомиться с лучшими экологическими практиками региона и узнать больше об экологичном образе жизни. Участников ждут интерактивные площадки Молодёжного центра Пскова, посвящённые распределению отходов, образовательная и просветительская части с участием спикеров из Псковской области и Санкт-Петербурга, обмен вещами, а завершает мероприятие экологический квест, сообщают организаторы.

Слёт пройдёт по адресу улица Льва Толстого, 4.

11:00–12:00:

  • регистрация участников. Работа интерактивной площадки (холл 2-го этажа),
  • СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»).

12:15–12:30:

  • торжественное открытие (зал «Образование»),
  • СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»),
  • интерактивная площадка (холл).

12:30–13:20:

  • командообразование (зал «Образование»),
  • СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»),
  • Иинтерактивная площадка (холл).

13:30–14:30:

  • обед (1-й этаж).

14:30–15:30:

  • Сергей Елизаров, презентация проектов «Экомышление» и «Экосистема» (зал «Образование»),
  • Елена Трегубова, «Лучшие экологические практики региона: акция сбора батареек, проект «Экологическая Опочка» (зал «Экология»),
  • СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»).

15:45–16:45:

  • СЭО «Можжевельник» «Про РСО, но не про раздельный сбор отходов» (зал «Образование»),
  • Максим Сотник, «Лучшие экологические практики региона: «Экобаза60» (зал «Экология»),
  • СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»).

17:00–19:00:

  • экологический квест «ЭкоТрек» (Псков).

20:00:

  • торжественное закрытие

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по ссылке.

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