Опубликована программа областного экологического слёта «ПсковЭко»

19:20, 11 октября 2023, ПАИ

Экологический слёт «ПсковЭко» пройдёт в рамках реализации экологического проекта «ЭкоМЦ» в «Точке кипения» ПсковГУ 20 октября. Программу мероприятия опубликовали в группе Псковского городского молодёжного центра в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие позволит молодёжи Пскова и Псковской области получить новые знания в сфере защиты окружающей среды, познакомиться с лучшими экологическими практиками региона и узнать больше об экологичном образе жизни. Участников ждут интерактивные площадки Молодёжного центра Пскова, посвящённые распределению отходов, образовательная и просветительская части с участием спикеров из Псковской области и Санкт-Петербурга, обмен вещами, а завершает мероприятие экологический квест, сообщают организаторы.

Слёт пройдёт по адресу улица Льва Толстого, 4.

11:00–12:00:

регистрация участников. Работа интерактивной площадки (холл 2-го этажа),

СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»).

12:15–12:30:

торжественное открытие (зал «Образование»),

СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»),

интерактивная площадка (холл).

12:30–13:20:

командообразование (зал «Образование»),

СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»),

Иинтерактивная площадка (холл).

13:30–14:30:

обед (1-й этаж).

14:30–15:30:

Сергей Елизаров, презентация проектов «Экомышление» и «Экосистема» (зал «Образование»),

Елена Трегубова, «Лучшие экологические практики региона: акция сбора батареек, проект «Экологическая Опочка» (зал «Экология»),

СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»).

15:45–16:45:

СЭО «Можжевельник» «Про РСО, но не про раздельный сбор отходов» (зал «Образование»),

Максим Сотник, «Лучшие экологические практики региона: «Экобаза60» (зал «Экология»),

СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»).

17:00–19:00:

экологический квест «ЭкоТрек» (Псков).

20:00:

торжественное закрытие

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по ссылке.