Опубликована программа областного экологического слёта «ПсковЭко»
Экологический слёт «ПсковЭко» пройдёт в рамках реализации экологического проекта «ЭкоМЦ» в «Точке кипения» ПсковГУ 20 октября. Программу мероприятия опубликовали в группе Псковского городского молодёжного центра в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие позволит молодёжи Пскова и Псковской области получить новые знания в сфере защиты окружающей среды, познакомиться с лучшими экологическими практиками региона и узнать больше об экологичном образе жизни. Участников ждут интерактивные площадки Молодёжного центра Пскова, посвящённые распределению отходов, образовательная и просветительская части с участием спикеров из Псковской области и Санкт-Петербурга, обмен вещами, а завершает мероприятие экологический квест, сообщают организаторы.
Слёт пройдёт по адресу улица Льва Толстого, 4.
11:00–12:00:
- регистрация участников. Работа интерактивной площадки (холл 2-го этажа),
- СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»).
12:15–12:30:
- торжественное открытие (зал «Образование»),
- СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»),
- интерактивная площадка (холл).
12:30–13:20:
- командообразование (зал «Образование»),
- СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»),
- Иинтерактивная площадка (холл).
13:30–14:30:
- обед (1-й этаж).
14:30–15:30:
- Сергей Елизаров, презентация проектов «Экомышление» и «Экосистема» (зал «Образование»),
- Елена Трегубова, «Лучшие экологические практики региона: акция сбора батареек, проект «Экологическая Опочка» (зал «Экология»),
- СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»).
15:45–16:45:
- СЭО «Можжевельник» «Про РСО, но не про раздельный сбор отходов» (зал «Образование»),
- Максим Сотник, «Лучшие экологические практики региона: «Экобаза60» (зал «Экология»),
- СВОП (обмен ненужными вещами) (зал «Здоровье»).
17:00–19:00:
- экологический квест «ЭкоТрек» (Псков).
20:00:
- торжественное закрытие
Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по ссылке.
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