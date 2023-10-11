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Общество

Псковские врачи-онкологи перенимают опыт белорусских коллег в Витебске

Делегация Псковского областного клинического онкологического диспансера находится с рабочим визитом в Витебской области. Врачи знакомятся с деятельностью Витебского областного клинического онкологического диспансера и перенимают опыт коллег. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

  • Псковские врачи-онкологи перенимают опыт белорусских коллег в Витебске
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • Псковские врачи-онкологи перенимают опыт белорусских коллег в Витебске
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • Псковские врачи-онкологи перенимают опыт белорусских коллег в Витебске
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • Псковские врачи-онкологи перенимают опыт белорусских коллег в Витебске
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Сегодня прошла рабочая встреча с начальником Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаилом Вишневецким. Он отметил, что псковским и витебским врачам есть чему поучиться друг у друга и чем поделиться.

Михаил Вишневецкий также добавил, что совместные проекты помогут продвинуться быстрее и быть более производительными как в решении схожих проблем, так и в совершенствовании технологий лечения и профилактики онкозаболеваний.

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