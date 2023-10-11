Псковские врачи-онкологи перенимают опыт белорусских коллег в Витебске
Делегация Псковского областного клинического онкологического диспансера находится с рабочим визитом в Витебской области. Врачи знакомятся с деятельностью Витебского областного клинического онкологического диспансера и перенимают опыт коллег. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
-
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
-
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
-
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
-
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
Сегодня прошла рабочая встреча с начальником Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаилом Вишневецким. Он отметил, что псковским и витебским врачам есть чему поучиться друг у друга и чем поделиться.
Михаил Вишневецкий также добавил, что совместные проекты помогут продвинуться быстрее и быть более производительными как в решении схожих проблем, так и в совершенствовании технологий лечения и профилактики онкозаболеваний.
Сотрудники Псковского УФСИН присоединились к акции в поддержку донорства костного мозга
Все социальные положения народной программы «Единой России» вошли в проект нового бюджета
Порядка 30 юридических лиц Псковской области обращаются в «Экопром» для заключения договора ежемесячно