Псковские врачи-онкологи перенимают опыт белорусских коллег в Витебске

19:39, 11 октября 2023, ПАИ

Делегация Псковского областного клинического онкологического диспансера находится с рабочим визитом в Витебской области. Врачи знакомятся с деятельностью Витебского областного клинического онкологического диспансера и перенимают опыт коллег. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области







Сегодня прошла рабочая встреча с начальником Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаилом Вишневецким. Он отметил, что псковским и витебским врачам есть чему поучиться друг у друга и чем поделиться.

Михаил Вишневецкий также добавил, что совместные проекты помогут продвинуться быстрее и быть более производительными как в решении схожих проблем, так и в совершенствовании технологий лечения и профилактики онкозаболеваний.