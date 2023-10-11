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Общество

МВД сообщило о нехватке ста тысяч сотрудников в ведомстве

Министерству внутренних дел не хватает около ста тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника финансово-экономического департамента ведомства Ирину Кальбфляйш.

«Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч – это 100 тысяч», – заявила она. По её словам, это в основном касается строевых подразделений.

По словам Ирины Кальбфляйш, вопрос наличия полицейского на улице строит очень остро и актуально. Она указала, что в бюджете на 2024 год не предусмотрена индексация зарплаты полицейским, что не позволяет «удовлетворить все финансовые потребности» министерства.

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