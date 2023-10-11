Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся в Псковском районе
Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, в результате машина протаранила мачту освещения, вылетела в кювет и перевернулась у деревни Подосье Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Водитель не пострадал и от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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