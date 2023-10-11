В Госдуму внесли законопроект о запрете цирков с животными

23:45, 11 октября 2023, ПАИ

Законопроект о запрете деятельности цирков с участием животных внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от «Новых людей». Об этом сообщает «Российская газета».

Авторами инициативы стали лидер партии и фракции Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Когда развлечение людей строят на насилии над животными – это варварство. К нам массово обращаются зоозащитники после случая с избиением тигров в Московском цирке. И это лишь маленький процент от того, что на самом деле происходит за кулисами. Поэтому пора принять закон о цирке без животных, как это уже сделали больше 40 стран мира», – прокомментировал Алексей Нечаев.

Владислав Даванков отметил, что в цирке и без того есть на что посмотреть и шоу мирового уровня можно делать без насилия над животными.

Согласно пояснительной записке, актуальность законопроекта обусловлена ростом числа случаев жестокого обращения с животными при их подготовке к цирковым представлениям. Так, депутаты сослались на данные Генеральной прокуратуры РФ, согласно которым в феврале 2022 года в 62 регионах была проведена проверка деятельности более 500 приютов, зоопарков и цирков, пресечено 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.