В России выросло число сайтов с фейковыми розыгрышами призов

08:40, 12 октября 2023, ПАИ

Сеть заполонили порталы с фейковыми розыгрышами призов. С начала сентября специалисты по информационной безопасности обнаружили почти три тысячи таких доменов, сообщает газета «Известия».

«С начала сентября удалось выявить 2 868 сайтов, а всего за текущий год – 6 464. Предыдущий пик мошеннической активности наблюдался в марте: тогда специалисты обнаружили 1 278 подобных площадок», – рассказал директор департамента анализа защищённости и противодействия мошенничеству компании BI.ZONE Евгений Волошин.

Для подобных массовых атак мошенники стараются выбрать наиболее потенциально прибыльный для них сезон – в сентябре у населения после лета возобновляются активности, что и делает начало осени более привлекательной для реализации преступных схем.

Так, в последнюю неделю сентября специалисты по информационной безопасности выявили 770 таких доменов.