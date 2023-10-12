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Общество

В России выросло число сайтов с фейковыми розыгрышами призов

Сеть заполонили порталы с фейковыми розыгрышами призов. С начала сентября специалисты по информационной безопасности обнаружили почти три тысячи таких доменов, сообщает газета «Известия».  

«С начала сентября удалось выявить 2 868 сайтов, а всего за текущий год – 6 464. Предыдущий пик мошеннической активности наблюдался в марте: тогда специалисты обнаружили 1 278 подобных площадок», – рассказал директор департамента анализа защищённости и противодействия мошенничеству компании BI.ZONE Евгений Волошин.

Для подобных массовых атак мошенники стараются выбрать наиболее потенциально прибыльный для них сезон – в сентябре у населения после лета возобновляются активности, что и делает начало осени более привлекательной для реализации преступных схем.

Так, в последнюю неделю сентября специалисты по информационной безопасности выявили 770 таких доменов.

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