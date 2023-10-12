Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти на 30% увеличилось количество вакансий в Псковской области 

Количество вакансий в Псковской области увеличилось на 29 % по итогам сентября по сравнению с осенью 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в службе исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Спрос на персонал в Псковской области прирастал на протяжение семи из девяти месяцев этого года, и в октябре этот тренд сохраняется.

За последний месяц наиболее заметно выросло количество вакансий и, как следствие, спрос на новых работников в сферах «Административный персонал» (22 % новых рабочих мест), «Стратегия и инвестиции» (+21 %), «Домашний персонал» (+11 %), в области транспорта и логистики (+10 %), а также в сфере безопасности и добычи сырья (по +9 %), в туризме (+7 %) и розничной торговле (+5 %).

Осенью продолжился рост спроса на работников сельского хозяйства (+4 %). Востребованы в Псковской области юристы, производственники, а также рабочий персонал.

При этом падение спроса на персонал в регионе произошло в 11 профессиональных сферах: «Медицина» (-17 %), в области образования (-11 %), сократилось число вакансий для бухгалтеров (-4 %), в сфере управления персоналом (-2 %) и продажах (-2 %),

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 октября 2023

Наталья Исакова: Псковская область обладает огромным туристическим потенциалом
12 октября 2023

Более 20 тысяч тюльпанов высадят в Великих Луках в ноябре
12 октября 2023

В Пскове сегодня ожидается до +14 градусов
12 октября 2023

В России выросло число сайтов с фейковыми розыгрышами призов
12 октября 2023

До +14 градусов ожидается в Псковской области сегодня
12 октября 2023

Судить о погоде осенью советует сегодня народный календарь
11 октября 2023

Опубликованы фотографии до и после ремонта в Городском культурном центре Пскова
11 октября 2023

Епископ Арсений назначен главой Псковской митрополии

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...