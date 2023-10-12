Почти на 30% увеличилось количество вакансий в Псковской области

08:57, 12 октября 2023, ПАИ

Количество вакансий в Псковской области увеличилось на 29 % по итогам сентября по сравнению с осенью 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в службе исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Спрос на персонал в Псковской области прирастал на протяжение семи из девяти месяцев этого года, и в октябре этот тренд сохраняется.

За последний месяц наиболее заметно выросло количество вакансий и, как следствие, спрос на новых работников в сферах «Административный персонал» (22 % новых рабочих мест), «Стратегия и инвестиции» (+21 %), «Домашний персонал» (+11 %), в области транспорта и логистики (+10 %), а также в сфере безопасности и добычи сырья (по +9 %), в туризме (+7 %) и розничной торговле (+5 %).

Осенью продолжился рост спроса на работников сельского хозяйства (+4 %). Востребованы в Псковской области юристы, производственники, а также рабочий персонал.

При этом падение спроса на персонал в регионе произошло в 11 профессиональных сферах: «Медицина» (-17 %), в области образования (-11 %), сократилось число вакансий для бухгалтеров (-4 %), в сфере управления персоналом (-2 %) и продажах (-2 %),