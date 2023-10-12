Архитекторы и программисты в Пскове больше других преданы своей профессии – опрос

12:59, 12 октября 2023, ПАИ

Выбирать свою профессию снова и снова чаще всего готовы архитекторы, программисты и психологи, а экономисты, экологи и переводчики поменяли бы её на другую, следует из опроса сервиса SuperJob.

В Пскове рейтинг специалистов, преданных своему делу, возглавляют архитекторы: 81 % из них выбрали бы свою профессию снова. На втором месте программисты – 76 %. На третьем – психологи с 72 % голосов.

Семь из десяти сметчиков и спортивных тренеров выбрали бы свою специальность снова. 66 % системных администраторов, 66 % врачей, 65 % парикмахеров и 65 % маркетологов не променяли бы свою профессию на другую. Среди дизайнеров преданных своей профессии 62 %, среди автомехаников – 62 %, среди юристов – 60 %. Реже остальных довольны первоначальным выбором профессии переводчики (45 %), экологи (41 %) и экономисты (37 %).