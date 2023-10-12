Более 30 млн рублей планируют потратить на очистку реки Псковы
Участок реки Псковы общей протяженностью 7,1 км планируют расчистить в Пскове. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит очистить акваторию реки от водно-болотной растительности и донных отложений. Это позволит улучшить экологическое состояние гидрографической сети. Также до 15 марта исполнитель должен будет предоставить комитету по природным
ресурсам и экологии Псковской области сведения о результатах наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и водоохранными зонами, полученные по итогам проведенных работ.
Очистка реки будет проходить в два этапа, закончить её, согласно проектной документации, необходимо до 31 октября 2024 года.
Работы будут проходить в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Начальная (максимальная) цена контракта – 31,6 млн рублей. Окончание подачи заявок– 19 октября 2023 года.