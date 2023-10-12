Шквалистый ветер прогнозируется в Псковской области 13 октября

11:01, 12 октября 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 13 октября. Ночью местами прогнозируется небольшой дождь с сильными порывами ветра, днём преимущественно без осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Ветер будет дуть западных и юго-западных направлений ночью со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Днём ветер чуть стихнет до 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.