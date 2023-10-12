Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат Псковского района по блицу пройдёт 15 октября

Открытый чемпионат Псковского района по блицу пройдёт в Ледовом дворце в воскресенье, 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском центре шахматного образования и спорта.

Чемпионат Псковского района по блицу пройдёт 15 октября. Фото ПАИ

Лучшие шахматисты соревнований отберутся на чемпионат Псковской области по блицу, который состоится 21 октября в Опочке Псковской области.

Приоритет участия в турнире предоставляется шахматистам, которые представляют Псковский район. Спортсмены из других муниципалитетов имеют право принять участие в соревнованиях, если образуются свободные места. В этом случае приоритетнее станет заявка шахматиста, имеющего наибольший российский рейтинг по блицу.

Система проведения состоит из 11 туров с максимальным количеством участников в 30 человек.  Контроль времени составит три минуты с добавлением двух секунд на каждый ход.

Заявки на участие будут приниматься до 14 октября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 октября 2023

Открытый чемпионат по греко-римской борьбе пройдёт в Пскове
12 октября 2023

Чемпионат Псковского района по блицу пройдёт 15 октября
12 октября 2023

«Луки-Энергия» проведёт гостевой матч против «Родины-М» в воскресенье
11 октября 2023

Ежегодный памятный турнир по футболу проходит в Великих Луках
11 октября 2023

Этап школьной киберспортивной лиги пройдёт в Псковской области
11 октября 2023

Подведены итоги первенства Псковской области по баскетболу
11 октября 2023

Псковские паралимпийцы взяли награды на фестивале в Сочи
11 октября 2023

Чемпионат и первенство Великих Лук по спортивному ориентированию пройдут 22 октября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...