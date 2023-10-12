Чемпионат Псковского района по блицу пройдёт 15 октября

10:34, 12 октября 2023, ПАИ

Открытый чемпионат Псковского района по блицу пройдёт в Ледовом дворце в воскресенье, 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском центре шахматного образования и спорта.

Лучшие шахматисты соревнований отберутся на чемпионат Псковской области по блицу, который состоится 21 октября в Опочке Псковской области.

Приоритет участия в турнире предоставляется шахматистам, которые представляют Псковский район. Спортсмены из других муниципалитетов имеют право принять участие в соревнованиях, если образуются свободные места. В этом случае приоритетнее станет заявка шахматиста, имеющего наибольший российский рейтинг по блицу.

Система проведения состоит из 11 туров с максимальным количеством участников в 30 человек. Контроль времени составит три минуты с добавлением двух секунд на каждый ход.

Заявки на участие будут приниматься до 14 октября.

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