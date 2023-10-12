В Пскове будут судить мужчину, похитившего из такси телефон

11:50, 12 октября 2023, ПАИ

Мужчину, который похитил мобильный телефон из такси, будут судить в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В августе текущего года пскович увидел на заднем сиденье такси оставленный пассажиром мобильный телефон и решил его похитить.

На телефон стали звонить с различных номеров, но мужчина звонки проигнорировал и не стал брать трубку. После этого он выключил телефон, достал сим-карту, а телефон оставил себе.

Своими действиями он причинил ущерб на сумму 30 000 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.