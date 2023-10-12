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Общество

Инспекторы ГИМС провели патрулирование водоёмов Псковской области

Патрулирование водоёмов Псковской области провели государственные инспекторы центра ГИМС с целью контроля обстановки на водных объектах и выявления людей, которые нарушают меры безопасности на воде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Люди не всегда осознают опасность рыбалки в осенний период, подчеркнули инспекторы ГИМС. В связи с этим они проводят беседы с рыбаками с целью предотвращения беды на воде. В частности, рассказывают о способах оказания первой помощи при утоплении и транспортировке пострадавших.

Также инспекторы советуют пользоваться спасательными жилетами, поскольку это может спасти жизнь. Не нужно забывать и о погодных условиях – от рыбалки в дождливую и ветреную погоду лучше отказаться.

Кроме того, следует быть осторожными с надувными лодками, так как можно случайно проколоть резину. Также нельзя перегружать лодку и находиться в ней в нетрезвом состоянии, отметили инспекторы ГИМС.

«Осенняя вода представляет опасность для рыбаков и пассажиров маломерных судов, ведь время безопасного нахождения человека в воде при температуре воды +24 градуса – семь – девять часов, при температуре воды от +5 до +15 – от 3,5 до 4,5 часа, температура воды от +2 до -3 градусов оказывается смертельной для человека через 10-15 минут, при температуре воды около нуля смерть может наступить уже через пять – восемь минут», – подчеркнули специалисты.

В случае необходимости помощи следует звонить по единому телефону вызова экстренных служб 112.

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