Студенты филиала ПсковГУ познакомились с работой завода «Микрон»

12:20, 12 октября 2023, ПАИ

Студенты направлений подготовки «Строительство» и «Экономика» филиала ПсковГУ в Великих Луках посетили опытный завод «Микрон». Экскурсия прошла в рамках ежегодной акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Знакомство с работой предприятия позволила ребятам оценить реальные перспективы развития завода, на котором студенты могут в будущем работать, а также познакомиться с трудовыми коллективами и их традициями.

В рамках традиционной акции «Неделя без турникетов» на протяжении недели молодёжь будет знакомиться с предприятиями региона. Для школьников и студентов это отличная возможность увидеть реальное производство и определиться с будущей профессией.

Первые экскурсии прошли в Пскове. Школьники и студенты познакомились с производственными цехами «Псков-Полимера», Псковского хлебокомбината, швейной фабрики «Славянка» и Псковского завода АДС.

Участниками акции стали 120 человек – школьники ППК № 25, школ № 9 и 47, студенты колледжа профессиональных технологий и сервиса и колледжа ПсковГУ.

Экскурсии по линии Союза машиностроителей России будут проходить всю эту неделю.